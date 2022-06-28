Путин подписал закон о льготах по ОСАГО для автовладельцев с Украины

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о льготах для автовладельцев, прибывших в Россию с Украины и из Луганской и Донецкой народных республик. Докумен 28 июня был опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Закон дает отсрочку для заключения договора ОСАГО на 90 дней с момена пересечения российской границы частными автовладельцами, чьи транспортные средства зарегистрированы на территориях ЛНР, ДНР и Украины.

Льготный порядок вводится как временный и задним числом - статьи закона распространяются на аварии в России в период с 24 февраля этого года и до 1 января 2023 года с участием транспортных средств, зарегистрированных в ЛНР, ДНР и на территории Украины.

Закон решает и вопрос о страховых выплатах по ОСАГО, если виновником ДТП в этот переходный период стал водитель, прибывший в Россию из этих регионов. В этом случае выплаты за причиненный ущерб производиться будут из средств гарантийного фонда Российского союза автостраховщиков (РСА). Таким образом планируется возмещать имущественный ущерб, а также ущерб жизни и здоровью пострадавших (гарантийные фонды РСА формируются за счет фиксированных отчислений страховщиков ОСАГО с премий, полученных за проданные полисы "автогражданки" - ИФ).

Основаниями для выплат РСА станут данные ГИБДД, которые планируется предоставлять в срок 5 дней по конкретным запросам союза о водителях и ДТП.

Ранее, комментируя "Интерфаксу" новый, планируемый к введению порядок, исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, обратил внимание на ограниченный срок действия льгот.

Если водитель, транспортное средство которого зарегистрировано на указанных территориях, пересек границу, к примеру, 10 декабря этого года, отсрочка для него не действует. В его распоряжении остается 21 день до конца года, чтобы приобрести полис ОСАГО, как того требует российское законодательство, сказал Уфимцев.

Порядок международного ОСАГО "Зеленая карта" в отношении России и Украины, в рамках которого регулировались отношения в связи с ДТП на территории этих государств, не действует с 5 апреля этого года.