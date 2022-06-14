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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

В Кремле заявили, что переговоры с Украиной заглохли

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - С момента передачи Украине российских предложений российско-украинский переговорный процесс поставлен на паузу, Киев так на них и не ответил, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В ходе общения с журналистами на брифинге в Москве он напомнил, что последняя очная встреча участников переговоров состоялась в Стамбуле, 15 апреля Киеву были переданы российские предложения.

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"Был передан наш подработанный проект, который на данный момент остался последним, потому что никакой реакции не было. И после этого какие-то, может, были контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей. И потом вообще все заглохло", - сказал Ушаков.

На данный момент ситуация, по его словам, не изменилась.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.

Хроника 24 февраля – 14 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Юрий Ушаков
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