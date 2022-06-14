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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

РФ и Белоруссия разрабатывают союзные программы в области микроэлектроники

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия разрабатывают две союзные программы в области микроэлектроники, сообщил журналистам председатель Президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков во вторник по итогам совещания у президента Белоруссии по развитию микроэлектроники.

"Совещание прошло достаточно взыскательно и требовательно. Мы докладывали, что потенциал у нас в целом неплохой создан и мы готовы пойти этим путем импортозамещения. Мы разрабатываем сейчас две союзные программы с Россией", - рассказал глава НАНБ в эфире телеканала СТВ.

"Их надо разрабатывать быстрее, чтобы нам привлечь средства, финансирование из Российской Федерации для укрепления материальной базы, кадрового потенциала и особенно для разработки новейших приборов, оборудования, средств, микросхем для наших предприятий и отраслей", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на совещании во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работу по развитию микроэлектроники республике необходимо вести в тесном сотрудничестве с Россией. Он отметил, что РФ готова финансировать реализацию имеющихся в Белоруссии научных и опытно-конструкторских разработок.

Владимир Гусаков
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