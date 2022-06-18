Белоруссия и Россия расширят сотрудничество по импортозамещению

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - У России и Белоруссии в ближайшее время кроме микроэлектроники появятся и другие программы по импортозамещению, заявил министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

"Обязательно будут. У нас уже подписаны соглашения в рамках министерства промышленности Беларуси и Министерства промторга Российской Федерации. Это один уровень решения вопросов, это даже в области промышленной политики", - сказал министр. Его слова приводит в субботу телеканал "Беларусь-1".

"Важно, что наши субъекты хозяйствования начали напрямую работать с российскими субъектами. Мы подписали первую программу с компанией КамАЗ, в этой программе задействовано большое количество белорусских предприятий. Это сегмент продукции, который мы планируем производить. Он будет не только необходим для предприятий РБ, но и для предприятий автопрома Российской Федерации", - отметил министр.

Пархомчик рассказал, какому из белорусских предприятий сложнее всего оказалось работать в условиях санкций. По его словам, это Белорусский металлургический завод, продукция которого по большей части продавалась в Европе.

"Для нас это был высокомаржинальный продукт, который позволял зарабатывать большие средства. Европа сегодня отказалась от этой продукции. Сейчас нам нужно организовать продажу этой продукции в странах СНГ, Африки и Азии. Первые поставки уже начались в Африку, в Израиль, в страны СНГ. Это дает нам большую надежду, что во втором полугодии мы практически сбалансируем и объемы производства, и объемы продаж по данному предприятию", - констатировал министр.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия разрабатывают две союзные программы в области микроэлектроники.

"Их надо разрабатывать быстрее, чтобы нам привлечь средства, финансирование из Российской Федерации для укрепления материальной базы, кадрового потенциала и особенно для разработки новейших приборов, оборудования, средств, микросхем для наших предприятий и отраслей", - заявлял председатель Президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков.