Расходы Минтруда в 2021 году выросли в 2,5 раза из-за поддержки семей с детьми

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата сообщила о значительном росте в 2021 году по сравнению с 2019 годом расходов министерства труда и соцзащиты РФ, что связано с увеличением объема ассигнований на поддержку семей с детьми.

"Что касается расходов, то Минтруд исполнил их на уровне 98,7% или 844,6 млрд рублей. При этом по сравнению с 2019 годом расходы министерства выросли в 2,5 раза. Такой прирост связан с тем, что в 2021 значительный объем ассигнований был направлен на поддержку семей с детьми", - говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты в среду.

В сообщении приводятся слова аудитора Сергея Штогрина, который сказал, что "на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет было направлено 309 млрд рублей, пособия получили 5,2 млн детей". "Также 21,7 млрд рублей было направлено на социальные контракты, план по ним выполнен на 112%, заключены 281 тыс. контрактов", - отметил он.

"Еще 83 млрд рублей затрачено на ежемесячные выплаты незастрахованным женщинам с детьми. Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" 141 млрд направлен на ежемесячные выплаты на первого ребенка, их получили 1,4 млн семей. Еще 680 тыс. семей получили доплаты на третьего ребенка на общую сумму 64 млрд рублей", - уточнил Штогрин.

В сообщении также отмечается, что в 2021 году Минтруд почти на 160% перевыполнил прогноз по доходам, общий объем поступлений составил 1,9 млрд рублей. В подведомственном министерству труда Роструде объем составил 3,4 млрд рублей - на 2% меньше прогнозируемого объема.

Неполное поступление доходов в Роструде в 2021 году связано с недополучением штрафов за нарушение трудового законодательства, добавили в Счетной палате.