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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Кабмин направит еще 27,5 млрд руб. на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Кабинет министров РФ направит дополнительные средства для осуществления ежемесячных выплат семьям с детьми от восьми до 17 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство направит еще 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет в текущем году. По инициативе президента, такая поддержка назначается с апреля семьям с низкими доходами, где воспитываются почти пять миллионов ребят. Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин
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