Путин встретится с президентами Казахстана, Армении и лидером боснийских сербов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" Петербургского международного экономического форума 17 июня проведет переговоры с президентами Казахстана и Армении, встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком.

"В ходе форума, уже после пленарного заседания, президент проведет двусторонние контакты. Это будут переговоры с Токаевым (Касым-Жомарт Токаев - президентом Казахстана - ИФ), первая встреча с президентом республики Армения Хачатуряном (Ваагн Хачатурян - ИФ), и также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика", - рассказал в преддверии форума помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он напомнил, что Путин с Додиком уже встречался несколько раз в ходе предыдущих Петербургских международных экономических форумов.

После двусторонних контактов, рассказал Ушаков, президент проведет традиционную встречу со СМИ "на полях" форума - с руководителями международных информационных агентств. "Этот разговор будет вечером, где-то в 20:00 по Москве он планируется, пройдет в формате вопрос/ответ и будет, конечно, посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики Российской Федерации.