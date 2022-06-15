Урегулирование конфликта в Сирии остаётся в приоритете внешней политики РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Урегулирование конфликта в Сирии остаётся в приоритете внешней политики РФ, несмотря на спецоперацию на Украине, сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Многие сейчас говорят, что в связи с проведением специальной военной операции в Украине внимание России к Сирии ослабло, в ряде европейских стран желают видеть развитие ситуации в Сирии по своим лекалам. Я хочу сказать, что сирийское урегулирование по-прежнему остаётся в приоритетах российской внешней политики. И если кто-то вынашивает такие планы, то они не дождутся. Мы продолжим оказывать всю помощь сирийскому народу", - сказал он журналистам на полях астанинского переговорного процесса.