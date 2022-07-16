В Казахстане выразили готовность изучить вопрос о проведении у себя конституционного комитета САР

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Казахстан готов изучить предложение стран-гарантов астанинского процесса по проведению в Нур-Султане заседаний конституционного комитета Сирии вместо Женевы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Казахстана.

"В настоящее время страны-гаранты не обращались к нам с таким предложением (перенос из Женевы в Нур-Султан заседаний конституционного комитета САР - ИФ). В случае если данный вопрос будет предложен с их стороны, казахстанская сторона готова к его всестороннему изучению", - говорится в ответе МИД Казахстана на запрос агентства.

Ранее специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщал, что страны-гаранты переговоров по Сирии обсуждают перенос площадки Конституционного комитета из Женевы.

Он пояснял, что Москву не устраивает Женева из-за "враждебной позиции Швейцарии к России".

В качестве альтернативы Женеве страны-гаранты рассматривают возможность переноса заседаний конституционного комитета САР в Абу-Даби, Маскат, Бахрейн, Алжир, а также Нур-Султан.