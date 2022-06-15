Владелец приморской сети общепита "Еда и точка" требует сменить название преемника "Макдоналдс"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU -

Руководство сети питстопов "Еда и точка" требует смены названия сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка", открывшейся на базе бывшего "Макдоналдса", и готово даже обратиться в суд, сообщил "Интерфаксу" владелец приморской сети общепита Сергей Панкратов.

"Из-за названия новой сети "Вкусно - и точка" наш выход в любой новый регион будет восприниматься вторично, как подделка. Не будет уникальности названия бренда. Если мы не договоримся о названии, то придется обращаться в суд. Пока мы ждем, как ситуация будет развиваться. С нами еще никто не связывался по этому поводу", - сказал Панкратов.

Предприниматель уточнил, что его компания "Еда и точка" работает с 2018 года и пока только во Владивостоке. Но, по его словам, у предприятия были идеи для дальнейшего развития, в частности, проект "Обед и точка", связанный с готовыми обедами, и еще одна сеть мини-кофеен "Кофе и точка".

Панкратов добавил, что у него нет цели добиться какого-либо денежного вознаграждения или выставлять дополнительные требования, кроме смены названия.

"Юристов мы еще не выбрали. У нас нет четкого понимания, кто пойдет с нами в этот долгий нелегкий путь. Это будет сложно, возможно на пути появятся какие-то соблазны. Хочется не ошибиться с выбором", - подчеркнул предприниматель.

Сергей Панкратов добавил, что у бывшего "Макдоналдса" и его сети питстопов разное меню. Однако обе компании работают в сфере общепита.

"Мы считаем, что идет явное пересечение. Мы хотим оставаться уникальными. Наше название "Еда и точка" уникальное, поисковики подтвердят, что ничего подобного в нашей стране не было", - добавил бизнесмен.