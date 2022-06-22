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Первые рестораны "Вкусно - и точка" открылись в Петербурге

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Первые рестораны сети "Вкусно - и точка" (бывший McDonald's) начали работу в Петербурге и Ленинградской области в среду.

"Сегодня в Санкт Петербурге и Ленинградской области мы открываем 14 предприятий и в ближайшее время планируем открыть все предприятия в нашем регионе. Хочу отметить, что мы сохранили все рабочие места, а это более 5,5 тыс. сотрудников, которые продолжат работать и развиваться в нашей компании", - сказал на церемонии открытия ресторана на Каменноостровском проспекте директор по производству сети в Северо-Западном регионе Алексей Егоров.

В частности, со среды любителей фастфуда принимают 12 ресторанов в Петербурге и два в Ленинградской области (Гатчина, Новое Девяткино).

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Корреспондент "Интерфакса" побывал в ресторане "Вкусно - и точка" на улице Ефимова в Петербурге. В меню - более 50 блюд и напитков, в их числе бургеры с курицей, говядиной и рыбой, картофель фри, стрипсы, куриные крылышки, мороженое, пирожки с вишней, молочные коктейли, соки, кофе и др.

Во "Вкусно - и точка" еду подают в белых небрендированных упаковках, а напитки - в белых стаканах. Корреспондент пришел к выводу, что выбранные им позиции на вкус не отличались от аналогичных в меню McDonald's.

Большого скопления людей в первые часы работы во "Вкусно - и точка" на улице Ефимова не наблюдалось. Посетители, с которыми пообщался "Интерфакс", испытали от визита ресторан в основном хорошее впечатление. "Меня приятно порадовали сервис (сотрудники очень вежливые) и цены - все вполне приемлемо", - поделился один из посетителей.

Закрытие ресторанов и новый владелец

Как сообщалось, McDonald's Corp. с 14 марта закрыла свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири как партнер-франчайзи компании.

Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке РФ).

McDonald's в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, сообщала Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила сделку в начале июня.

С 12 июня новый владелец сети в РФ начал открывать рестораны после трехмесячного простоя под брендом "Вкусно - и точка".

Петербург Вкусно - и точка McDonald's
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