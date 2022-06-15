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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

На Госуслугах можно будет пожаловаться на фишинговые сайты

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ до конца лета запустит в промышленную эксплуатацию систему мониторинга фишинговых сайтов; соответствующая форма связи с гражданами станет доступна на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба министерства в среду.

Оператор новой системы – НИИ "Интеграл", подведомственный Минцифры. Институт в инициативном порядке запустил сайт, на котором граждане могут пожаловаться на фишинг.

"Сайт позволяет оператору отработать систему взаимодействия с гражданами по антифишингу, чтобы в дальнейшем реализовать удобные формы на портале Госуслуг", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что система использует множество источников, включая базы нескольких российских поставщиков данных о фишинге, которые ежедневно пополняют базу данных в среднем на 1,1 тыс. записей. Из них операторы отбирают порядка 150-200 сайтов и, если сайт попал под критерии фишинга, его отправляют на блокировку, а за остальными устанавливается мониторинг, чтобы заблокировать при подтверждении фишинга. Сейчас на мониторинге 12 тыс. сайтов.

Как сообщалось, в начале мая Минцифры РФ заключило с ООО "Рубитех" (входит в IT-холдинг "ГС-Инвест" – СП Газпромбанка и сооснователя IBS Сергея Мацоцкого) госконтракты на поставку оборудования и ПО для создания IT-инфраструктуры для системы мониторинга фишинговых сайтов на общую сумму 112,3 млн рублей.

Ранее в пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" сообщали, что новая антифишинговая система будет работать по следующей схеме: автоматизированный поиск угрозы, предобработка оператором, формирование заявки на блокировку. После рассмотрения заявки фишинговый сайт будет блокироваться ответственным федеральным органом исполнительной власти.

Минцифры РФ НИИ Интеграл Госуслуги
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