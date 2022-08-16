Роскомнадзор предупредил о рассылке фальшивых писем якобы от госорганов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) просит граждан и организации быть бдительными в связи с ростом количества рассылок фальшивых писем якобы от государственных органов.

"Участились случаи рассылки электронных писем гражданам и организациям якобы от имени различных государственных организаций. Зачастую подобные сообщения содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения", - говорится в сообщении РКН.

В ведомстве просят обращать внимание на адрес отправителя. Так, официальные письма РКН всегда приходят только с почты @rkn.gov.ru.

"Роскомнадзор не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом", - отмечается в сообщении.

В РКН просят обращаться в Общественную электронную приемную на его сайте в случае получения письма с подозрительным содержанием, полученным якобы от ведомства.