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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Путин поручил продлить меры господдержки многодетных семей для погашения ипотеки

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить меры господдержки многодетных семей для погашения ипотеки в размере 450 тысяч рублей.

Соответствующее поручение главы государства по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 мая, опубликовано в четверг на сайте Кремля.

В поручении, доклад по которому должен быть представлен до 1 сентября текущего года, поясняется, что речь идет о семьях, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 года.

Владимир Путин
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