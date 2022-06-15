Путин поручил продлить меры господдержки многодетных семей для погашения ипотеки

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить меры господдержки многодетных семей для погашения ипотеки в размере 450 тысяч рублей.

Соответствующее поручение главы государства по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 мая, опубликовано в четверг на сайте Кремля.

В поручении, доклад по которому должен быть представлен до 1 сентября текущего года, поясняется, что речь идет о семьях, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 года.