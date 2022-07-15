Многодетным семьям расширили возможности по погашению ипотеки до 2024 года

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Многодетным семьям расширили возможности получения выплат на погашение ипотеки, сообщили в пресс-службе оператора программы ДОМ.РФ.

"Выплату в размере до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки теперь смогут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился до 31 декабря 2023 года", - рассказали в компании со ссылкой на подписанный президентом закон.

Там напомнили, что документом также предусмотрено продление срока заключения кредитного договора для последующего получения выплаты - до 1 июля 2024 года.

Также расширен перечень допустимых целей кредитования. Теперь выплату можно направить на погашение задолженности по кредитам, предоставленным для выкупа последней доли в праве собственности на недвижимость, в результате которого недвижимость поступила, в том числе в собственность детей.

Кроме того, средства программы можно направить на погашение кредитов, выданных не только на цели приобретения недвижимости, но и на оплату связанных с таким приобретением услуг, предусмотренных кредитным договором.

Программа выплат в размере до 450 тыс. рублей многодетным семьям реализуется по поручению президента с сентября 2019 года. В прошлом году условия программы также были расширены: появилась возможность использовать компенсацию не только на покупку квартиры, готового частного дома или участка под его строительство, но и на строительство собственного жилья либо покупку недостроенного дома, а также на другие цели.

С момента запуска в 2019 году выплаты получили уже более 340 тыс. семей на общую сумму более 150 млрд рублей.