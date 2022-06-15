Вылетающим с Камчатки гражданам запретят провозить свыше 10 кг красной икры

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает гражданам вывозить с Камчатки воздушным транспортом в багаже или ручной клади икру лососевых видов рыб (красную икру) непромышленного изготовления свыше 10 кг на одного человека.

Документ (№130443-8) был внесен в парламент группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

Данный запрет предлагается ввести со дня вступления законопроекта в силу и до 1 августа 2025 г. Под "непромышленным изготовлением" в законопроекте предлагается понимать икру лососевых без заводской упаковки и без маркировки.

"Целью эксперимента является предотвращение незаконного оборота водных биологических ресурсов для их сохранения", - говорится в пояснительных материалах. Там также указывается, что отсутствие правовых норм провоза икры создает условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах.

В материалах, со ссылкой на Россельхознадзор приводятся данные о том, что ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышает 500 тонн.