Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Госдума приняла закон об ограничении вывоза красной икры с Камчатки гражданами

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает гражданам вывозить с Камчатки воздушным транспортом в багаже или ручной клади икру лососевых видов рыб (красную икру) непромышленного изготовления свыше 10 кг на одного человека.

Документ (N130443-8) был внесен в парламент в конце мая группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

Данный запрет предлагается ввести с 1 ноября 2022 г. до 1 августа 2025 г. Под "непромышленным изготовлением" в законопроекте предлагается понимать икру лососевых без заводской упаковки и без маркировки.

"Целью эксперимента является предотвращение незаконного оборота водных биологических ресурсов для их сохранения", - говорится в пояснительных материалах. Там также указывается, что отсутствие правовых норм провоза икры создаются условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах.

В материалах со ссылкой на Россельхознадзор приводятся данные о том, что ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышает 500 тонн.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

Госдума приравняла к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий

Винер заявила, что развелась с Усмановым в ЗАГСе

Винер заявила, что развелась с Усмановым в ЗАГСе

TotalEnergies согласилась передать "Зарубежнефти" 20% в Харьягинском СРП

Принят закон об отрицательных ставках по валютным вкладам для компаний в РФ

Принят закон об отрицательных ставках по валютным вкладам для компаний в РФ

Проректор Российской таможенной академии обвинен в сбыте наркотиков в крупном размере

Проректор Российской таможенной академии обвинен в сбыте наркотиков в крупном размере

Закон об общероссийском движении детей и молодежи приняли без его названия

Следствие попросило об аресте задержанного помощника главы МВД РФ Умнова

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"

В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Турции сухогруза под флагом России

В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Турции сухогруза под флагом России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });