Госдума приняла закон об ограничении вывоза красной икры с Камчатки гражданами

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает гражданам вывозить с Камчатки воздушным транспортом в багаже или ручной клади икру лососевых видов рыб (красную икру) непромышленного изготовления свыше 10 кг на одного человека.

Документ (N130443-8) был внесен в парламент в конце мая группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

Данный запрет предлагается ввести с 1 ноября 2022 г. до 1 августа 2025 г. Под "непромышленным изготовлением" в законопроекте предлагается понимать икру лососевых без заводской упаковки и без маркировки.

"Целью эксперимента является предотвращение незаконного оборота водных биологических ресурсов для их сохранения", - говорится в пояснительных материалах. Там также указывается, что отсутствие правовых норм провоза икры создаются условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах.

В материалах со ссылкой на Россельхознадзор приводятся данные о том, что ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышает 500 тонн.