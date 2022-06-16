В Думу внесен законопроект о признании гражданских участников спецоперации ветеранами

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий, сообщили в четверг в пресс-службе партии "Единая Россия".

Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

После принятия документа они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.

По словам секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, которого цитирует пресс-служба, сейчас статус ветерана этой категории граждан полагается только в случае ранения или увечья, в связи с чем предлагается "устранить эту несправедливость", предоставить гражданскому персоналу в зоне операции дополнительную социальную защиту государства.

"Рассчитываем, что наш законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки", - отметил Турчак.