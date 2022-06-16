Что произошло за день: четверг, 16 июня

Предложение Набиуллиной перенаправить производство на внутренний рынок, санкции в отношении патриарха Кирилла, проблемы с "Северным потоком"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Эльвира Набиуллина заявила о необходимости перенаправить производство на внутренний рынок. "Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт с премией", - заявила глава ЦБ на Петербургском международном экономическом форуме. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил мнение, что необходимо искать новые рынки для экспорта.

- Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла "из-за его значительной поддержки" российской военной операции на Украине. Также Лондон внес в санкционные списки уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова, руководителя авиакомпании "Волга-Днепр" Алексея Исайкина, четырех полковников ВС РФ и членов "Комитета спасения за мир и порядок", действующего в Херсонской области.

- Алексей Миллер заявил, что решения проблемы с "Северным потоком" пока нет. Председатель правления "Газпрома" сообщил, что Siemens не может забрать оборудование для КС "Портовая" из Канады из-за санкций. По его словам, "Северный поток 2" готов к работе в любой момент. Ранее "Газпром" сообщал, что прокачка газа по "Северному потоку" из России в Германию снизится из-за "несвоевременного возврата" газоперекачивающих агрегатов из ремонта.

- ЦБ хочет улучшить защиту инвесторов, чтобы вернуть доверие к финрынку РФ. Эльвира Набиуллина, в частности, упомянула создание системы страхования на рыночных основах через компенсационные фонды.

- Глава ДНР заявил, что обмен или помилование приговоренных к смерти британцев не планируется. Денис Пушилин также сообщил, что не обладает информацией о пленении под Харьковом двух бывших американских военнослужащих. В кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума он также заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс.

- В Думу внесен законопроект о признании гражданских участников спецоперации ветеранами. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

- Coca-Cola прекратит производство и продажи в РФ.

- "Ростех" вышел из Эльгинского угольного проекта. Госкорпорация продала 5% в нем основному владельцу - "А-Проперти" Альберта Авдоляна.

- "АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года. Цены стартуют с отметки 658 300 рублей.

- Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 24 июня.