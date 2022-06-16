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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Песков связал сокращение поставок газа из РФ в Европу с проблемой турбин и санкциями

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что сокращение поставок российского газа ряду стран Европы связано с проблемой капремонта турбин и является следствием антироссийских санкций.

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с газом, в частности для Германии и Италии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Но это надо спрашивать у "Газпрома". Нам лишь известно, что там действительно проблема с турбинами и с капремонтом, какие-то из турбин не возвращаются, ее где-то там заблокировали".

"То есть, опять же, это последствия санкций, там нет ничего преднамеренного. Это вообще проблема, которая не связана с нами", - добавил представитель Кремля.

Экономика"Газпром" снизит прокачку по "Северному потоку" до 67 млн куб. м в суткиЧитать подробнее

14 июня "Газпром" сообщил, что прокачка газа по "Северному потоку" упадет на 40% из-за несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens. "В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - сообщает "Газпром".

15 июня "Газпром" сообщил, что прокачка газа по "Северному потоку" снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая". Таким образом, в связи с остановкой еще одного агрегата прокачка по газопроводу в Германию может снизиться уже на 60%.

В мае Siemens объявила, что покинет российский рынок и начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.

Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 км и мощностью 55 млрд куб. м газа в год был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года.

Заместить выпавший объем поставок за счет Украины невозможно, так как Киев ограничил прием российского газа для транзита из-за форс-мажора. Использовать мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу запрещают российские санкции.

Дмитрий Песков Газпром
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