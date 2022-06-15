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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

"Газпром" снизит прокачку по "Северному потоку" до 67 млн куб. м в сутки

Причина такого шага - в вынужденной остановке еще одного агрегата Siemens

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Прокачка газа по "Северному потоку" снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", сообщил "Газпром".

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суточная производительность КС "Портовая" снизится с 01:30 по московскому времени 16 июня до 67 млн куб. м в сутки.

Накануне "Газпром" сообщил, что прокачка газа по "Северному потоку" упадет на 40% из-за несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - говорилось в сообщении "Газпрома".

Российская компания также отмечала, что поставки по "Северному потоку" "в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)".

Таким образом, в связи с остановкой еще одного агрегата прокачка по газопроводу в Германию может снизиться уже на 60%.

Цена газа в Европе на этом сообщении выросла более чем на 10% - до $1200 за тысячу кубометров (стоимость июльского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures).

Как сообщалось, месяц назад Siemens объявила, что покинет российский рынок и начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.

Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 км и мощностью 55 млрд куб. м газа в год был введен в эксплуатацию ноябре 2011 года.

Заместить выпавший объем поставок за счет Украины невозможно, так как Киев ограничил прием российского газа для транзита из-за форс-мажора. Использовать мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу запрещают российские санкции.

Siemens Газпром Северный поток
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