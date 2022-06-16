В Кремле скептически оценили перспективы продолжения переговоров РФ и Украины

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел затруднительным продолжение российско-украинских переговоров на нынешнем этапе.

Журналисты спросили в четверг Пескова, можно ли рассчитывать на конструктив в российско-украинских переговорах на фоне последних заявлений представителей украинских военных, фактически свидетельствующих "о планах наступления на Россию".

"Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение рассчитывать можно с трудом, потому что сейчас все это застопорилось", - ответил Песков.

Ранее ряд украинских военачальников заявил, что Крымский мост является для них целью номер один, а новое западное оружие позволит Украине вернуть полуостров.