Арахамия объяснил заморозку переговоров с РФ слабостью украинской позиции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В настоящее время украинско-российские переговоры практически остановлены, украинская сторона считает, что в нынешней ситуации из-за слабости позиций Украины нет смысла их активизировать, заявил руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров в условиях, когда находимся в таком положении. Нам нужно каким-то образом обратить это вспять", - сказал Арахамия, который является членом украинской делегации на переговорах с Россией, порталу Axios.

В сообщении портала говорится, что "он подчеркнул необходимость контроперации по возвращению утраченных территорий".

Арахамия сообщил, что пока официальные переговоры заморожены, и "обе стороны четко понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров", он и его команда общаются по телефону со своими российскими коллегами "один или два раза в неделю".

Портал пишет, что, по словам Арахамии, идея переговоров с Россией вызвала негативную реакцию внутри страны, тем не менее, конфликт должен закончиться путем "компромисса".

Он отметил, что Украине не хватает оружия и боеприпасов.

Партнеры Украины, особенно в Европе, начинают сосредотачиваться на пополнении своих собственных запасов, а не на вооружении Украины; правительство Германии, в частности, по-прежнему очень неохотно одобряет экспортные лицензии на вооружение Украины, пишет портал.

По словам Арахамии, в Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1 тыс. украинских военнослужащих, причем число убитых составляет в среднем от 200 до 500 человек.

Арахамия заявил, что украинские военные решительно выступают против идеи разминирования черноморских портов Украины в обмен на разрешение РФ экспортировать зерно, потому что нет "никакой гарантии", что Россия не воспользуется этими коридорами для нападения с моря.

Axios сообщил, что Арахамия возглавляет украинскую делегацию, прибывшую в Вашингтон.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.