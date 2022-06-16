Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Арахамия объяснил заморозку переговоров с РФ слабостью украинской позиции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В настоящее время украинско-российские переговоры практически остановлены, украинская сторона считает, что в нынешней ситуации из-за слабости позиций Украины нет смысла их активизировать, заявил руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров в условиях, когда находимся в таком положении. Нам нужно каким-то образом обратить это вспять", - сказал Арахамия, который является членом украинской делегации на переговорах с Россией, порталу Axios.

В сообщении портала говорится, что "он подчеркнул необходимость контроперации по возвращению утраченных территорий".

ЭкономикаМединский заявил, что Киев прервал переговоры после контактов с представителями СШАЧитать подробнее

Арахамия сообщил, что пока официальные переговоры заморожены, и "обе стороны четко понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров", он и его команда общаются по телефону со своими российскими коллегами "один или два раза в неделю".

Портал пишет, что, по словам Арахамии, идея переговоров с Россией вызвала негативную реакцию внутри страны, тем не менее, конфликт должен закончиться путем "компромисса".

Он отметил, что Украине не хватает оружия и боеприпасов.

Партнеры Украины, особенно в Европе, начинают сосредотачиваться на пополнении своих собственных запасов, а не на вооружении Украины; правительство Германии, в частности, по-прежнему очень неохотно одобряет экспортные лицензии на вооружение Украины, пишет портал.

По словам Арахамии, в Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1 тыс. украинских военнослужащих, причем число убитых составляет в среднем от 200 до 500 человек.

Арахамия заявил, что украинские военные решительно выступают против идеи разминирования черноморских портов Украины в обмен на разрешение РФ экспортировать зерно, потому что нет "никакой гарантии", что Россия не воспользуется этими коридорами для нападения с моря.

Axios сообщил, что Арахамия возглавляет украинскую делегацию, прибывшую в Вашингтон.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.

Давид Арахамия Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

В ДНР не планируют обменивать или помиловать приговоренных к смерти британцев

Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июня

Пандемия коронавируса

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

В Запорожской области списали долги по кредитам в украинских банках

Шольц, Макрон и Драги в четверг посетят Киев

Байден сообщил Зеленскому о новом транше военной помощи на $1 млрд

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });