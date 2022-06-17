Пожар на площади 17 тыс. кв. м локализовали на предприятии в Красноярском крае

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар на лесозаготовительном предприятии на окраине поселка Таежный Богучанского района Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Пожар локализован на площади 17 тысяч кв. м 16 июня в 23:28 (по местному времени). Не допущено перехода огня на жилые дома. На ликвидации последствий загорания задействованы 88 человек и 27 единиц техники, включая пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. Воздушное судно произвело 39 сливов, сброшено в общей сложности 117 тонн воды. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, штабеля с хранящимся лесоматериалом загорелись на предприятии на окраине поселка Таежный ночью 16 июня. Сначала площадь пожара составляла 2,5 тысячи кв. м, а потом увеличилась до 10 и 17 тысяч кв. м.

На месте пожара, как отмечается, также работают полицейские - обеспечивают охрану общественного порядка, информируют местных жителей о происходящем и организуют проезд пожарной техники. Кроме того, на месте пожара работает следственно-оперативная группа полиции.

Из-за задымления от пожара в Таежном организован мониторинг качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки.