На лесозаготовительном предприятии в Красноярском крае ликвидировали открытое горение

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на лесозаготовительном предприятии на окраине поселка Таежный Богучанского района Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Открытое горение ликвидировали в 03:32 (по местному времени). Полной ликвидации еще нет. Специалисты занимаются проливкой конструкций", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого МЧС.

Как сообщалось, штабеля с хранящимся лесоматериалом загорелись на предприятии на окраине поселка Таежный ночью 16 июня. Сначала площадь пожара составляла 2,5 тысячи кв. м, а потом увеличилась до 10 и 17 тысяч кв. м.

Пожар на площади 17 тысяч кв. м был локализован 16 июня в 23:28 (по местному времени).

На месте пожара, как отмечается, также работает полиция.

Из-за задымления от пожара в Таежном организован мониторинг качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки.