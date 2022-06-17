Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Песков не располагает информацией об американцах, перевезенных под стражу из Украины в РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией об американцах, принимавших участие в боевых действиях на Украине и, по сообщениям некоторых СМИ, находящихся в России под стражей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЭкономикаУ главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне УкраиныЧитать подробнее

"Нет, нам ничего не известно об этом", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Речь идет об Александр Дрюке и Энди Хьюне - предположительно, наемниках, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины.

Дмитрий Песков Украина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

Минцифры отложило проект выдачи цифровых паспортов

Шахрай считает важным сохранить международное сотрудничество в космосе

Шахрай считает важным сохранить международное сотрудничество в космосе
ПМЭФ-2022

В ДНР заявили, что Россия за два года вложит в экономику республики 2 трлн руб.

В Белгородской области упал штурмовик Су-25

В Белгородской области упал штурмовик Су-25
ПМЭФ-2022

Решетников заявил, что глобализацию экономики РФ никто не отменял

Решетников заявил, что глобализацию экономики РФ никто не отменял

Село в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины

Американец Фогель осужден в России на 14 лет за контрабанду наркотиков

Песков отметил, что статус украинских территорий зависит от "воли местного населения"

Песков отметил, что статус украинских территорий зависит от "воли местного населения"

Что произошло за день: четверг, 16 июня

Coca-Cola прекратит производство и продажи в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });