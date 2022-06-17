Песков не располагает информацией об американцах, перевезенных под стражу из Украины в РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией об американцах, принимавших участие в боевых действиях на Украине и, по сообщениям некоторых СМИ, находящихся в России под стражей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, нам ничего не известно об этом", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Речь идет об Александр Дрюке и Энди Хьюне - предположительно, наемниках, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины.