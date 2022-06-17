Байден заявил, что в курсе информации о пропавших на Украине американцах

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что его проинформировали о сообщениях по поводу пропавших на Украине американских гражданах.

Об этом сообщает Bloomberg. Кроме того, президент США пояснил журналистам, что у него нет дополнительной информации о судьбе пропавших граждан.

Агентство отмечает, что Байден вновь призвал сограждан не ехать на Украину для участия в боевых действиях.

Ранее на этой неделе представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что США находятся в контакте с украинской стороной и представителями Международного комитета Красного Креста в связи с сообщениями о попавших в плен на Украине двух американских гражданах.

"Мы осведомлены о неподтвержденных сообщениях о том, что двое граждан США взяты в плен на Украине", - сказал Прайс.

"Мы тщательно следим за ситуацией. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным Красным Крестом и семьями двух американцев, которые, по сообщениям, являются пропавшими американскими гражданами", - добавил он.

Прайс отметил, что США пока не обсуждали эту ситуацию с Россией. Однако он указал, что "если мы почувствуем, что такой контакт через посольство в Москве или другим образом будет продуктивным в том, что касается получения дополнительной информации" об этих американцах, то США готовы воспользоваться этой возможностью.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон получал сообщения, которые могут указывать на то, что еще один гражданин США пропал на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны РФ вопрос, связанный с пропавшими американцами, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.

"Возможно, есть в Минобороны какая-то информация, но мне неизвестно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли что-то в Кремле о попавших в плен гражданах США, а также пропавших без вести.