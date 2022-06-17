В МИД РФ назвали лжепосылом обещание принять Украину в ЕС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Обещания принять Украину в ЕС являются лжепосылами, которые на практике ничего хорошего под собой не имеют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим, как много лет западное сообщество манипулирует историей некоей вовлеченности Украины в их интеграционные структуры, при этом Украине, к сожалению, становится все хуже и хуже", - сказала она журналистам, комментируя по просьбе "Интерфакса" рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Ранее в пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза при условии, что страна проведёт ряд необходимых реформ.