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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В МИД РФ назвали лжепосылом обещание принять Украину в ЕС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Обещания принять Украину в ЕС являются лжепосылами, которые на практике ничего хорошего под собой не имеют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим, как много лет западное сообщество манипулирует историей некоей вовлеченности Украины в их интеграционные структуры, при этом Украине, к сожалению, становится все хуже и хуже", - сказала она журналистам, комментируя по просьбе "Интерфакса" рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Ранее в пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза при условии, что страна проведёт ряд необходимых реформ.

МИД РФ Украина ЕС
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