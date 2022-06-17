"Росатом" ожидает сдачу в эксплуатацию ледокола "Урал" 1 ноября

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" ожидает сдачу в эксплуатацию ледокола "Урал" 1 ноября.

"Последняя согласованная дата сдачи, или приемка в эксплуатацию (ледокола "Урал" - ИФ) – это 1 ноября", - сообщил "Интерфаксу" директор дирекции Северного морского пути "Росатома" Вячеслав Рукша в кулуарах ПМЭФ-2022.

Отвечая на вопрос о наличии проблем при строительстве ледоколов, Рукша напомнил, что они на 92-93% российские. "Те элементы из 8% (оставшихся - ИФ) – половина уже локализованы, мы знаем, как делать. Оставшиеся необходимые элементы, в основном, связаны с элементной базой для преобразователя частоты. Во-первых, они у нас есть и лежат закупленные. С точки зрения будущей эксплуатации, спасибо Минпромторгу, идет программа локализации производства таких элементов у нас в России, поэтому я на ближайшие годы проблем не вижу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что АО "Балтийский завод" планирует сдать второй серийный атомный ледокол "Урал" до ноября текущего года. В настоящее время на "Балтзаводе" также заложены и строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта – "Якутия" и "Чукотка", их сдача запланирована на 2024 год и 2026 год.

Как сообщалось, первый серийный ледокол "Сибирь" вошел в состав атомного флота РФ в декабре 2021 года. Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был сдан в октябре 2020 года.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина – 34 м, мощность – 60 МВт, ледопроходимость – 2,8 м.