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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

В Москве сочли фейком сообщения о задержании сотрудника спецслужб РФ в Нидерландах

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Москве расценивают как информационный вброс сообщения СМИ о задержании в Нидерландах сотрудника российских спецслужб, заявили в МИД РФ.

"Очевидно, что данный информационный вброс нацелен на то, чтобы посмаковать очередной шпионский скандал с участием России, попугать общественность "коварными происками" русских, а заодно и сформировать "нужный" политический фон для привлечения внимания к предпринимаемым МУС (Международный уголовный суд - ИФ) попыткам расследовать якобы совершенные российскими военнослужащими преступления на территории Украины", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании в Нидерландах гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры, при этом голландские официальные лица назвали задержанного "сотрудником ГРУ", который под видом стажера пытался устроиться в канцелярию прокурора МУС.

"Показательно, что инцидент произошел в начале апреля, а сообщить о нем нидерландские власти решили лишь спустя три месяца. Видимо, на то у голландской стороны были "веские" основания", - отмечается в комментарии Захаровой.

Она сообщила, что "официального уведомления об указанном инциденте, согласно принятой дипломатической практике, Нидерланды нам не направляли".

"Мы неоднократно указывали нидерландской стороне, в том числе по дипломатическим каналам, что развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании, сопровождающаяся целенаправленными "сливами" в СМИ информации сомнительного содержания, ничего, кроме ущерба, и без того деградировавшим по вине официальной Гааги двусторонним отношениям не несет", - сказала дипломат.

"Можем выразить только сожаление в связи с нежеланием нидерландской стороны придерживаться конструктивных подходов в выстраивании связей с Россией", - заключила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Нидерланды
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