Нидерланды заявили о попытке сотрудника разведки РФ устроиться стажером в МУС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Контрразведка Нидерландов в четверг сообщила, что предотвратила в апреле попытку предполагаемого сотрудника российской разведки получить доступ в Международный уголовный суд (МУС), расположенный в Гааге, сообщает Dutch News.

"Служба общей разведки и безопасности помешала агенту российской разведки внедриться в МУС под видом стажера", - приводят СМИ выдержки из заявления этой службы (контрразведки).

В заявлении указано, что речь идет о 36-летнем мужчине, которого зовут Сергей Владимирович Черкасов.

По данным нидерландских разведслужб, этот человек въехал на территорию Нидерландов по документам гражданина Бразилии с целью прохождения стажировки в МУС.

Согласно заявлению, разведслужбы Нидерландов сочли этого человека "угрозой национальной безопасности" и "отправили обратно в Бразилию первым самолетом".