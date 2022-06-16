Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Нидерланды заявили о попытке сотрудника разведки РФ устроиться стажером в МУС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Контрразведка Нидерландов в четверг сообщила, что предотвратила в апреле попытку предполагаемого сотрудника российской разведки получить доступ в Международный уголовный суд (МУС), расположенный в Гааге, сообщает Dutch News.

"Служба общей разведки и безопасности помешала агенту российской разведки внедриться в МУС под видом стажера", - приводят СМИ выдержки из заявления этой службы (контрразведки).

В заявлении указано, что речь идет о 36-летнем мужчине, которого зовут Сергей Владимирович Черкасов.

По данным нидерландских разведслужб, этот человек въехал на территорию Нидерландов по документам гражданина Бразилии с целью прохождения стажировки в МУС.

Согласно заявлению, разведслужбы Нидерландов сочли этого человека "угрозой национальной безопасности" и "отправили обратно в Бразилию первым самолетом".

Нидерланды РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Илона Маска и его компании обвинили в создании Dogecoin-пирамиды

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

В ДНР не планируют обменивать или помиловать приговоренных к смерти британцев

Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июня

Пандемия коронавируса

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

В Запорожской области списали долги по кредитам в украинских банках

Шольц, Макрон и Драги в четверг посетят Киев

Байден сообщил Зеленскому о новом транше военной помощи на $1 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });