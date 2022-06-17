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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Титов предложил сделать залог основной мерой пресечения по делам против бизнесменов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что залог должен стать основной мерой пресечения по уголовным делам в отношении предпринимателей.

"Залог должен стать первой мерой пресечения, которую суд бы рассматривал. Мы предлагаем, что если компания, где работает обвиняемый, за него вносит залог до 1% выручки, то тогда суд обязан применить залог, а не арест, как собственно это происходит во всем мире", - заявил бизнес-омбудсмен в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

Он отметил, что обвиняемый в ненасильственном преступлении человек не несет общественной опасности, а также напомнил свою позицию, что "за экономические преступления должны быть экономические наказания, но, к сожалению, у нас так не происходит".

Борис Титов
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