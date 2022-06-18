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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Задержан директор Соликамского магниевого завода

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Следователи задержали директора ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) Артура Уртаева в рамках расследования дела о хищении, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Cобеседник агентства не уточнил процессуальный статус задержанного.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Уртаев руководил предприятием с 24 мая.

Кроме того, в базе данных МВД России "Розыск" содержится информация о розыске Пестрикова Игоря Леонидовича 1967 года рождения

Из материалов одного из дел, рассматриваемых в Арбитражном суде Пермского края, следует, что Игорь Пестриков, через подконтрольного ему гендиректора СМЗ Артура Уртаева по договору займа от 1 июня "завладел 250 млн рублей, принадлежащими заводу". По данному факту следователи полиции также возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями), говорится в судебном акте.

Именно эти обстоятельства стали основанием для обращения Генпрокуратуры РФ в суд с требованием о принятии обеспечительных мер. Так, на прошлой неделе суд наложил арест на здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, земельные участки, автомобили, автотехнику, моторную лодку и долю СМЗ в уставном капитале ООО "Соликамский завод десульфураторов" в размере 50%.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты РЗМ, титан губчатый, хлорид калия.

Соликамский магниевый завод
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