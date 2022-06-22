Директора Соликамского магниевого завода отпустили под домашний арест

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд в среду смягчил меру пресечения генеральному директору ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) Артуру Уртаеву, арестованному ранее по делу о хищении. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Мера пресечения по Уртаеву изменена с ареста на домашний арест", - сказали в пресс-службе.

Следователи задержали Уртаева в июне в рамках расследования дела, возбужденного по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Кроме того, в базе данных МВД России "Розыск" содержится информация о розыске Пестрикова Игоря Леонидовича 1967 года рождения. Из материалов одного из дел, рассматриваемых в Арбитражном суде Пермского края, следует, что Пестриков через подконтрольного ему гендиректора СМЗ Артура Уртаева по договору займа от 1 июня "завладел 250 млн рублей, принадлежащими заводу". По данному факту следователи полиции также возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33, части 1 статьи 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями), говорится в судебном акте.

Эти обстоятельства стали основанием для обращения Генпрокуратуры РФ в суд с требованием о принятии обеспечительных мер. Так, на прошлой неделе суд наложил арест на здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, земельные участки, автомобили, автотехнику, моторную лодку и долю СМЗ в уставном капитале ООО "Соликамский завод десульфураторов" в размере 50%.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Уртаев руководил предприятием с 24 мая.

В октябре 2021 года Генпрокуратура РФ, действуя в интересах Росимущества, обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием изъять акции СМЗ, принадлежавшие четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45% акций), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Пестрикову (25%). Ведомство обосновало свои требования тем, что в 1990-е годы решение о приватизации стратегического предприятия было принято неуполномоченным органом. Представители ответчиков – крупных акционеров – в судебных заседаниях неоднократно заявляли, что никаких нарушений в процедуре не было.

В мае текущего года суд полностью удовлетворил этот иск.

Уставный капитал СМЗ составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля. Часть акций обращается на "Московской бирже".

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты РЗМ, титан губчатый, хлорид калия.