Cкончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Москве на 77-м году жизни скончался экс-госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Андрей Марков.

Марков отметил, что смерть Бурбулиса была неожиданной.

"Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос "Угроза глобальному миропорядку", - добавил Марков.

Являлся ближайшим соратником Бориса Ельцина в начале его президентства, один из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и участник его подписания со стороны РСФСР.

Занимал пост государственного секретаря России с июля 1991 года, первого вице-премьера - с ноября 1991 года и по декабрь 1992 года.

В 1993 - 1999 гг. был депутатом Госдумы, в 2000-2001 гг. - вице-губернатором Новгородской области. Затем с 2001 Бурбулис был сенатором от этого региона. В 2007 году Совет Федерации прекратил полномочия Бурбулиса.

С 2007 по август 2010 года был советником председателя Совета Федерации. В этот же период являлся инициатором и первым замруководителя Центра мониторинга законодательства и правоприменительной практики (Центра мониторинга права) при верхней палате, а также руководителем авторского коллектива и научным редактором ежегодных докладов Совфеда о состоянии законодательства в стране.

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