Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Леонид Кравчук Фото: Петр Сивков/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук скончался во вторник, 10 мая, в возрасте 88 лет, сообщил народный депутат Украины, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Большая потеря для всей Украины. Сегодня ушел из жизни Леонид Кравчук - первый президент Украины, первый председатель Верховной Рады и деятель, стоявший у истоков современной украинской государственности", - написал Разумков в телеграме.

По имеющимся данным, Кравчук в 2021 году был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19 в одну из зарубежных клиник, длительное время находился в коме, а затем проходил реабилитацию.

Кравчук c 1970 по 1991 года занимал различные должности в структуре КПУ и КПСС, покинул ряды компартии после августовского путча. В июле 1990 года стал председателем Верховного Совета УССР. Под его руководством были приняты постановление и Акт провозглашения независимости Украины. С 24 августа по 5 декабря 1991 года - председатель Верховной Рады Украины.

Кравчук был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах 1 декабря 1991 года, по итогам которых набрал 61,6% голосов. 8 декабря 1991 года вместе с президентом России Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

На досрочных президентских выборах 1994 года Кравчук во втором туре проиграл Леониду Кучме, набрав 45,1% голосов. С 1994 года и вплоть до 2006 года избирался народным депутатом Украины.

С 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 Кравчук возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.