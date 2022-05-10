Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук скончался во вторник, 10 мая, в возрасте 88 лет, сообщил народный депутат Украины, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Большая потеря для всей Украины. Сегодня ушел из жизни Леонид Кравчук - первый президент Украины, первый председатель Верховной Рады и деятель, стоявший у истоков современной украинской государственности", - написал Разумков в телеграме.

По имеющимся данным, Кравчук в 2021 году был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19 в одну из зарубежных клиник, длительное время находился в коме, а затем проходил реабилитацию.

Кравчук c 1970 по 1991 года занимал различные должности в структуре КПУ и КПСС, покинул ряды компартии после августовского путча. В июле 1990 года стал председателем Верховного Совета УССР. Под его руководством были приняты постановление и Акт провозглашения независимости Украины. С 24 августа по 5 декабря 1991 года - председатель Верховной Рады Украины.

Кравчук был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах 1 декабря 1991 года, по итогам которых набрал 61,6% голосов. 8 декабря 1991 года вместе с президентом России Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

На досрочных президентских выборах 1994 года Кравчук во втором туре проиграл Леониду Кучме, набрав 45,1% голосов. С 1994 года и вплоть до 2006 года избирался народным депутатом Украины.

С 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 Кравчук возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Хроника 05 января 2019 года – 10 мая 2022 годаУмершие знаменитости
Украина Леонид Кравчук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чехия заняла место РФ в Совете ООН по правам человека

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2022 году до 99,6 млн б/с

Макрон обсудил с Орбаном перспективу введения эмбарго ЕС на российскую нефть

Макрон обсудил с Орбаном перспективу введения эмбарго ЕС на российскую нефть

СМИ узнали, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки в НАТО на будущей неделе

Глава МИД ФРГ заявила о планах Берлина полностью отказаться от энергоресурсов РФ

Глава МИД ФРГ заявила о планах Берлина полностью отказаться от энергоресурсов РФ

В Ереване на акциях протеста задержали 61 человека

В Ереване на акциях протеста задержали 61 человека

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола купили за рекордные $195 млн

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола купили за рекордные $195 млн

Глава Южной Кореи пообещал КНДР помощь в укреплении экономики при ее денуклеаризации

Глава Южной Кореи пообещал КНДР помощь в укреплении экономики при ее денуклеаризации
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о выходе сил ЛНР на административную границу республики