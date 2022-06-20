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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Девять грузовых вагонов с углем сошли с рельсов на Кубани

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Грузовые и пассажирские поезда задерживаются на Кубани из-за схода девяти грузовых вагонов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В 15:05 мск поступила информация о сходе девять хвостовых вагонов с углем грузового поезда на ж/д ветке Орловка-Кубанская-Староминская. Повреждены три опоры ЛЭП", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на место происшествия выдвинулись два восстановительных поезда из городов Батайск и Тимашевск.

Позднее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги "Интерфаксу" подтвердили, что груженые углем вагоны поезда сошли с рельсов в Краснодарском крае.

Уточняется, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет. Соседний путь не нарушен - по нему пропускают пассажирские поезда.

"Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ликвидации схода", - добавили в пресс-службе.

Из-за происшествия на данном направлении задержаны несколько поездов, вносятся изменения в расписание движения других пассажирских составов.

Краснодарский край
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