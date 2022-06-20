Три пассажирских поезда задерживаются из-за схода с рельсов вагонов на Кубани

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - РЖД вносит изменения в расписание движения пассажирских составов из-за схода девяти грузовых вагонов в Краснодарском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД).

По словам представителя желдороги, из-за инцидента в настоящее время задерживаются три пассажирских поезда.

"В связи с происшествием задержаны поезда N92 Севастополь - Москва, N224 Анапа - Саратов и N 6174/6173/6273 Ростов-Главный - Староминская-Тимашевская. Вносятся изменения в расписание движения других пассажирских составов. ОАО "РЖД" принимает все возможные меры для минимизации задержек поездов", - сказал он.

При этом представитель пресс-службы отметил, что габарит соседнего пути, по которому осуществляется пропуск пассажирских поездов, не поврежден.

"Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет". - сказал он.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник, в понедельник девять хвостовых вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае. В результате было повреждено 3 опоры ЛЭП. На место происшествия выдвинулись два восстановительных поезда из городов Батайск и Тимашевск.