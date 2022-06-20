Балтийский флот завершил масштабные учения с участием 10 тыс. человек и 60 кораблей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Оперативные учения с группировками сил Балтийского флота завершены, сообщил в понедельник флот.

"Манёвры проводились в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области", - говорится в сообщении.

Учения шли в период с 9 по 19 июня.

"Было привлечено до 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе, сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения", - сообщил флот.

"Кроме того, в манёврах было задействовано порядка 10 тысяч военнослужащих, около 45 самолётов и вертолётов, а также до 2 000 единиц боевой и специальной техники", - говорится в информации.

Там отмечается, что сейчас силы, задействованные в учениях, начали возвращаться в пункты постоянной дислокации.

Задачи учений

В рамках учений отрабатывались задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота. Цели манёвров - "повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск флота, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами", сказано в сообщении.

Манёвры шли под руководством командующего Балтийским флотом Виктора Лиины.

Отрабатывались, в частности, учебно-боевые задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.

"Также во время выхода в море экипажи кораблей флота провели комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Кроме того, стрельбы выполнялись по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости, которые имитировали береговую артиллерию условного противника", - говорится в сообщении.

В рамках учений корабли флота во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 и вертолётами Ка-27 осуществили поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств, а также противолодочного оружия. "Особое внимание было уделено действиям противолодочных расчётов при поиске, обнаружении и слежении за подлодкой, взаимодействию с противолодочной авиацией в районе предполагаемого нахождения подводной лодки, а также применению противолодочного оружия", - сказано в сообщении.

Экипажи противолодочных кораблей также выполнили комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и отработали практическое применение торпедного вооружения. Корабельные тральные группы (КТГ) флота в составе базовых и рейдовых тральщиков обезвредили мины, поставленные условным противником с практическим применением оружия.

На финальном этапе учений в Балтийском море экипажи сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый", корветов "Стойкий", "Сообразительный" выполнили зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Экипажем СКР были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитного ракетного комплекса морского базирования "Кинжал" и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик", а корветы поражали воздушные цели из артиллерийских установок А-190 и АК-630. Стрельбы выполнялись по крылатым ракетам, выпущенным из малого ракетного корабля "Пассат". "В результате выполнения стрельб все мишени были поражены. Кроме того, экипаж корвета Балтийского флота "Сообразительный" провел тактическое учение с боевым пуском противокорабельной ракеты в полигонах Балтийского моря", - информирует флот.

Сообщается также, что экипаж корвета "Сообразительный" выполнил задачу по нанесению ракетного удара по морской мишени, имитирующей боевой корабль условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета - противокорабельного ракетного комплекса "Уран".

"Морская авиация, подразделения армейского корпуса и противовоздушной обороны Балтийского флота успешно отработали ряд учений по своим направлениям в небе, на полигонах боевой подготовки и позиционных районах в Калининградской области", - говорится в сообщении.