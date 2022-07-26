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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" начнутся 30 августа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На востоке России с 30 августа по 5 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова, сообщило Министерство обороны.

На учениях должны быть отработаны "вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе".

"Кроме войск (сил) Восточного военного округа к данным маневрам будут привлечены часть сил Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств", - сказано в сообщении.

Учения проведут на полигонах Восточного военного округа. Это "Биджанский", "Бурдуны", "Бухта Анна", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Литовко", "Лагунное", "Мухор-Кондуй", "Новосельский", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский" и "Цугол".

В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на проведение спецоперации на Украине, в российских войсках не отменили ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества. Все они будут обеспечены "необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами", заверили в ведомстве.

"Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. Обращаем ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны Восточный регион Восточный военный округ Валерий Герасимов Украина
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