Законопроект о предоставлении фермерам земли в аренду без торгов внесен в Госдуму

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Законопроект, упрощающий фермерам РФ процедуру получения в аренду земельных участков, внесен в Госдуму, сообщает Минсельхоз по итогам встречи замминистра сельского хозяйства Светланы Ходневой с вице-спикером нижней палаты парламента Алексеем Гордеевым.

Законопроект предусматривает возможность предоставления земельных участков крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду без проведения торгов на срок до пяти лет. "Это позволит решить проблему, связанную с невозможностью для малых форм хозяйствования конкурировать с крупным бизнесом на земельных аукционах", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведется работа по совершенствованию механизма отчуждения сельхозземель у недобросовестных правообладателей.

"Проект закона, разработанный Минсельхозом, предлагает сократить срок изъятия сельхозземель, которые не используются по назначению. И крайне важно подчеркнуть, что этот процесс будет проходить через судебную процедуру", - сказал Гордеев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Законопроект устанавливает возможность учитывать сроки неиспользования участков или их использования с нарушением российского законодательства к моменту выявления такого факта надзорным органом. Изменения позволят оперативно возвращать земли в сельхозоборот и не допускать их дальнейшей деградации, отмечает Минсельхоз.

Кроме того, ведомство разработало проект федерального закона, направленный на упрощение процедуры признания земельных долей невостребованными и передачи их в муниципальную собственность.