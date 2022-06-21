На создание синхротрона "СКИФ" выделят еще 5 млрд рублей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Правительство России увеличит бюджет строительства научной установки класса "мегасайенс" - синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов" ("СКИФ").

"Решение связано с уточнением ключевых технических параметров установки. Деньги будут перечисляться тремя траншами в 2022-2024 годах. Общий объем финансирования проекта составит более 47 млрд рублей", - сообщает во вторник телеграм-канал правительства РФ.

По его данным, "запуск синхротрона "СКИФ" даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне". Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике, отмечается в сообщении.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года.

В состав ЦКП "СКИФ" войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 – будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Предполагается, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года, еще через год должны быть запущены шесть станций первой очереди в базовом функционале. Определен круг задач, которые будут решаться на первых шести рабочих станциях, построенных на СКИФ в рамках первой очереди. Это, в частности, расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Строительство ЦКП "СКИФ" изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей.