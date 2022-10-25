В Сибири запущена первая очередь линейного ускорителя для синхротрона СКИФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ, Новосибирск) испытали первую очередь линейного ускорителя для Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), передал корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня знаменательный день, особенный. Фактически, произошло рождение новой установки, это самый первый, самый сложный этап формирования (электронного - ИФ) пучка нужного качества", - сообщил журналистам директор ИЯФ Павел Логачев.

Он уточнил, что запущенный во вторник пучок имел энергию 1 млн электрон-вольт, при этом ИЯФ впервые изготовил СВЧ-пушку для линейного ускорителя.

Теперь в течение года или полутора в институте будут писать программное обеспечение для управления будущим ускорителем.

Полностью собранный линейный ускоритель имеет проектную мощность 200 млн электрон-вольт. Этот пучок поступает сначала в накопительное кольцо, где разгоняется до 3 млрд электрон-вольт, а потом в основное ускорительное кольцо.

Ранее сообщалось, что в ИЯФ изготовили элементы промежуточного (бустерного) кольца ускорителя и приступили к массовому производству элементов основного ускорительного кольца СКИФа с тем, чтобы в декабре 2024 года запустить не только синхротрон, но и первые станции, которые планировалось создать к концу 2024 года, а в начале 2025 года приступить к их опытной эксплуатации.

В рамках проекта СКИФ заключено два госконтракта. Один из них, стоимостью 3,62 млрд рублей, предусматривает создание линейного ускорителя и бустерного синхротрона - инжекционного комплекса. Еще один госконтракт на изготовление, сборку, поставку и пусконаладочные работы технологически сложного оборудования ускорительного комплекса ЦКП "СКИФ" на 8,93 млрд рублей предусматривает, что специалисты ИЯФ изготовят накопительное кольцо и устройства для генерации синхротронного излучения и его вывода к пользовательским станциям.

Все оборудование должно быть готово к 31 декабря 2023 года.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области 25 августа 2021 года.

В состав ЦКП "СКИФ" войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 - будут размещаться на пучках из поворотных магнитов. Первоначально предполагалось, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года.

На станциях будут заниматься расшифровкой структуры биополимеров, изучением механизмов функционирования живых организмов, передачи наследственной информации, механизма действия лекарственных препаратов, созданием новых материалов, исследованием быстротекущих процессов и так далее.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Строительство ЦКП "СКИФ" изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей, на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет 47,3 млрд рублей, подорожание связано с ростом цен на строительные и другие материалы.