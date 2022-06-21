Еще одна группа кораблей РФ вышла на учения в Тихий океан

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Малые противолодочные корабли РФ вышли из пункта базирования на Камчатке для проведения маневров в Тихом океане. Об этом сообщил начальник пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ) Илья Колесников.

"Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "МПК-107" и "МПК-82" из соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России приступила к выполнению задач по предназначению в Тихом океане", - заявил Колесников.

По его словам, корабли покинули пункт базирования на Камчатке для участия в мероприятии "в соответствии с планом боевой подготовки флота".

"В ходе подготовительного этапа на кораблях были проведены мероприятия по проверке готовности узлов и механизмов к длительной эксплуатации, укомплектование экипажей кораблей до 100 % от штатной численности и допуск личного состава к выполнению задач с проведением комплекса учебных стрельб", - сказал Колесников.

Он отметил, что экипажи отработали элементы маневрирования и обороны кораблей на незащищенном рейде.

"Одними из основных задач в ходе проведения маневров в Тихом океане будут патрулирование в назначенном районе с демонстрацией флага Российской Федерации, а также изучение районов плавания в отдаленной от места базирования зоне", - заявил представитель ТОФ.

Накануне он сообщил, что отряд боевых кораблей ТОФ в составе корабля управления "Маршал Крылов", фрегата "Маршал Шапошников", корветов и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" в Филиппинском и Восточно-Китайском морях Тихого океана проводит учения "с выполнением корабельных тренировок по противовоздушной обороне, по поиску подводных лодок условного противника и по взаимодействию с экипажами морской авиации"