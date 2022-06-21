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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Авиакомпании РФ продолжают накапливать лизинговые платежи за иностранные самолеты в рублях

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании продолжают аккумулировать лизинговые платежи за иностранные самолеты в рублях, заявил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

"Я хочу тоже отметить: у нас нет такого, что мы вот не вернули и забрали (у иностранных лизингодателей - ИФ) самолеты. Нет, мы ни у кого ничего не экспроприировали. Наши авиакомпании продолжают на счет типа "С" аккумулировать лизинговые платежи в рублях", - сказал министр.

"Если собственник хочет получить, он конвертирует (рубли в иностранную валюту - ИФ) и забирает. Но санкции не позволяют нам платить в валюте, хотя компании могли бы заплатить, с одной стороны. А с другой стороны - они (лизингодатели - ИФ) не готовы конвертировать деньги, которые мы на счета "С" зачисляем. Такая история", - добавил Савельев.

Ряд западных стран в конце февраля объявили санкции против России в связи с военной операцией на Украине, часть из них ударила по авиационной отрасли. В том числе, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Санкции также обязали западных лизингодателей изъять у российских авиакомпаний предоставленные в аренду лайнеры.

Правительство РФ в апреле выпустило постановление, которым утвердило временные правила расчетов за лизинг и покупку иностранных самолетов в рублях.

Виталий Савельев Минтранс РФ
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