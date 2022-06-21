Медведев призвал противостоять попыткам Запада переманивать специалистов из РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Западные страны переманивают российских специалистов сферы технологической безопасности за границу, Россия должна противостоять этому давлению, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере. Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу. Ничего нового в этих враждебных мерах нет", - заявил Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

"Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнет подобные рычаги давления использовать", - добавил он. Медведев подчеркнул, что Россия должна иметь надежную защиту от таких атак.

По его словам, Россия по-прежнему зависит от иностранного телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения несмотря на то, что все предыдущие годы предпринимались попытки снизить это давление. "Многие российские инновационные разработки в IT-сфере базируются на западных технологиях и решениях. Это ставит под угрозу их работу в случае применения уже вынесенных или новых санкций", - сказал зампред Совбеза.