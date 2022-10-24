Число аккредитованных в России IT-компаний в 2022 году выросло до 28 тысяч

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году выросло в семь раз, до 28 тысяч, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Весь этот набор мер (поддержки IT-отрасли - ИФ) привёл к тому, что число аккредитованных компаний, вы видите, выросло в семь раз, то есть 28 тыс. компаний в 2022 году. Это говорит о том, что, конечно, многие, видимо, вышли из тени, но и многие были созданы, потому что мы видим, что количество IT-специалистов увеличилось - это 1,7 млн", - сказал он в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина в понедельник.

Однако, по словам Чернышенко, кадров в этой сфере все равно не хватает: "У нас примерно миллион ещё дефицит по этим направлениям".

Ранее правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главным условием станет доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%, также будет учитываться средняя зарплата сотрудников, а компания должна будет иметь профильный IT-ОКВЭД в качестве основного. Сотрудники аккредитованной компании могут претендовать на отсрочку от мобилизации.