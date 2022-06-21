Комитет Думы поддержал законопроект о такси при включении поправок о страховании пассажира

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к рассмотрению в первом чтении правительственный законопроект о перевозках пассажиров и багажа легковым такси на заседании во вторник.

По проекту федерального закона (№121564-8) "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ" основным комитетом выступает комитет Госдумы по транспорту, а финансовый комитет выступает соисполнителем.

Вместе с тем, как подчеркнул в ходе обсуждения глава комитета Анатолий Аксаков, члены его комитета поддержали законопроект с условием, что на этапе подготовки ко второму чтению разработчики смогут вернуться к решению неурегулированного в данной редакции закона вопросу о страховании ответственности перевозчиков такси перед пассажирами.

В заключении комитета по финрынку содержится ряд замечаний на эту тему. Так, комитет "поддерживает концепцию законопроекта, направленную на конкретизацию, законодательное закрепление обязательных требований к перевозчикам легковым такси, служб заказа и на допуск самозанятых физических лиц к работе в такси".

В то же время законом №67-ФЗ об обязательном страховании ответственности перевозчиков на всех видах транспорта перед пассажирами (кроме метрополитена и такси) предусмотрены лимиты выплат пострадавшим пассажирам и их наследникам в пределах 2 млн рублей. Исторически при перевозках такси на пассажиров распространяются установленные законом об ОСАГО лимиты выплат в пределах 500 тыс. рублей за ущерб жизни и здоровью. Это неравенство создает дискриминационные подходы к защите пассажиров в зависимости от вида транспорта, отмечается в заключении комитета Аксакова.

Но для страховщиков ОСАГО "такси - токсичная зона с повышенной убыточностью", добавил он. Таксисты нередко регистрируются при заключении договора ОСАГО как рядовые водители легкового транспорта, которые осуществляют поездки в частных целях. Согласно данным Банка России, убыточность в ОСАГО в сегменте такси превышает среднюю по группе легковых автомобилей в семь раз.

В свою очередь, замглавы Минтранса Дмитрий Зверев в ходе обсуждения на комитете сообщил о намерении вернуться к теме страхования на этапе подготовки изменений ко второму чтению. По его словам, "вопрос уже обсуждался с представителями страховщиков".

Законопроект о перевозках в такси формировался "как часть концепции комплексного регулирования отрасли". К новшествам проекта, по мнению Зверева, можно отнести право самозанятых на оказание таких услуг. "Мы выводим водителей такси в "белую зону", определяем, что это уже зона профессиональной деятельности, поэтому здесь устанавливаются отдельные требования", - пояснил представитель Минтранса.

Кроме того, по его словам, в числе новшеств - требование по созданию специальных реестров такси субъектами РФ, что упростит систему контроля за оказанием их услуг. Зверев добавил, что регионы смогут не создавать собственные, но использовать федеральный реестр такси в случае, если у них не окажется средств для финансирования собственных реестров.

Задача разработчиков законопроекта - создать "новую систему контроля", которую могут использовать "правоохранительные органы, страховщики и Ространснадзор", при этом никто не посягает на права субъектов РФ по контролю над перевозками.

Новые законодательные подходы, считает представитель Минтранса, позволят установить "не только административную ответственность, но и включить механизмы финансовой ответственности". В ходе выступления он подчеркнул значение новеллы проекта об установлении границ ответственности для агрегаторов как организаторов перевозок такси.