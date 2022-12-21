Дума отказалась запрещать службы заказа такси, находящиеся под иностранным влиянием

Запрет бы затронул "Яндекс.Такси"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы отклонили поправку об ограничении иностранного влияния в службах заказа такси, которая рассматривалась при втором чтении правительственного законопроекта № 121564-8 о регулировании работы агрегаторов такси.

В отклоненной поправке говорилось, что "не допускается осуществление деятельности службы заказа легкового такси российским юридическим лицом, решения которого прямо или косвенно могут определять иностранные физические лица, иностранные юридические лица, иностранные государства, их органы, иные иностранные инвесторы, за исключением случаев, определенных федеральным законом, решением президента РФ".

На отдельное голосование поправку вынес ее автор, председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, заметив, что хотел бы ее отозвать. Ранее этот же комитет рекомендовал поправку к принятию.

Под поправку подпадал бы один из крупнейших игроков рынка такси - "Яндекс.Такси", совместное предприятие "Яндекса" и американской Uber Technologies, зарегистрированное в Нидерландах. В скором времени "Яндекс" может провести реструктуризацию, чтобы разделить российский и зарубежный бизнесы, однако как именно это повлияет на судьбу "Яндекс.Такси", пока неясно.

В целом законопроект № 121564-8 регулирует отношения в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также отношения, возникающие при организации госконтроля в этой области на территории России.