Рабочий погиб на стройке в Омске, упав с 15 этажа на шестой

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели рабочего на строительстве многоэтажного дома возбуждено в Омске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СКР по региону в среду.

"По версии следствия, 21 июня при выполнении работ на строительной площадке многоэтажного жилого дома рабочий упал с 15-го этажа на 6-й этаж", - говорится в сообщении.

46-летнего пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).