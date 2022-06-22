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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Рабочий погиб на стройке в Омске, упав с 15 этажа на шестой

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели рабочего на строительстве многоэтажного дома возбуждено в Омске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СКР по региону в среду.

"По версии следствия, 21 июня при выполнении работ на строительной площадке многоэтажного жилого дома рабочий упал с 15-го этажа на 6-й этаж", - говорится в сообщении.

46-летнего пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Омск
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